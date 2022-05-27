Пленный солдат ВСУ попросил не обменивать его и не возвращать на Украину

Украинский военнослужащий, попавший в плен, заявил, что не намерен становиться участником обмена пленными.

"Я не хочу возвращаться на Украину", - признался военный, пояснив, что хочет остаться в Луганской Народной Республике, где живет его семья.

При этом он призвал своих товарищей сложить оружие и самим решать свое будущее:

"Я советую ребятам из ВСУ не обращать внимания на это проклятое командование, спокойно сдаться и начать новую жизнь, - сказал солдат. - Потому что ничего хорошего из этой жизни не получится, если они будут следовать приказам украинского правительства".

По словам ВСУшника, он не считает добровольную сдачу "чем-то ужасным":

"Я знаю по собственному опыту, что сделка эта очень гуманная. Мы не ожидали, таких условий, в которых оказались. Здесь всё гуманно и правильно".