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Автор Мария Карева

Сатановский сравнил правительство Британии со "сборищем ошалевшей нечисти"

Мир

Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер предложил Киеву поступиться территориями, чтобы остановить военную спецоперацию. По его мнению, в таком случае Украина сможет заключить с Россией перемирие.

Сатановский сравнил правительство Британии со "сборищем ошалевшей нечисти"

Однако глава МИД Великобритании Лиз Трасс во время выступления в Боснии и Герцеговине заявила, что странам коллективного Запада не стоит идти по пути "умиротворения" России. По её мнению, Западу необходимо сделать всё, чтобы Украина одержала победу.

Политический эксперт Евгений Сатановский полагает, что британский министр ответила в своём выступлении на предложение Киссинджера. Босния и Герцеговина выступила для Трасс всего лишь в качестве площадки для громкого заявления.

"Ну вот теперь и Трасс решила потомкам великих укров подыграть. А то вдруг кто-нибудь из тех, кто поумнее, Киссинджера послушает", — отметил Сатановский в своём Телеграм-канале.

Также политолог оценил политику британской власти и отметил, что официальный Лондон — это "сборище ошалевшей нечистой силы".

"Ведьма, банши и лепрекон в одном кабинете министров. Чистый Шекспир! <…> Не били англичан очень давно", — заявил политолог.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина великобритания евгений сатановский
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