NYT: между США, Европой и Украиной наметился раскол в оценках конфликта

Между США, Европой и Украиной наметился раскол в оценках того, какие цели они преследуют в конфликте. Об этом пишет The New York Times.

По информации издания, руководители многих стран не знают, что делать в текущей ситуации. Кроме того, в статье сказано, что власти США призывают исключить РФ из мировой экономики, хотя Евросоюз считает такой подход опасным.

NYT подчёркивает: в конце апреля глава Пентагона Ллойд Остин заявил о желании США видеть Россию "ослабленной". Однако газета обращает внимание на то, что ЕС не заинтересован в затягивании конфликта из-за ущерба для собственных экономик.

"Европейцы пока даже не пытаются отказаться от импорта российского газа", — отмечается в статье.

По мнению авторов материала, раскол стал очевиден на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где бывший госсекретарь США Генри Киссинджер предположил, что Украине, скорее всего, придётся пойти на территориальные уступки по итогам переговорного процесса с РФ.