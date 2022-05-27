Луцкий горсовет призвал конфисковать имущество Порошенко в пользу ВСУ

Городской совет Луцка призвал конфисковать имущество экс-президента Украины Петра Порошенко и арестованного Виктора Медведчука в пользу ВСУ.

Об этом сообщил градоначальник Игорь Полищук. Такой же вердикт вынес и совет Волынской области.

Так проходит досудебное расследование "преступной деятельности Порошенко, Медведчука и других чиновников, причастных к выводу из государственной собственности стратегического нефтепровода "Самара-Западное направление" и торговлей углём с так называемыми "ЛДНР", сказано в решениях.

Депутаты призывают конфисковать их имущество в пользу ВСУ в соответствии с законом.

Характерно, что горсовет с облсоветом находятся под контролем главы партии "За будущее" Игоря Палицы, являющимся сотрудником Игоря Коломойского.

Теперь все ждут, чем же ответит Порошенко, поскольку ему "светит" реальный срок.