Городской совет Луцка призвал конфисковать имущество экс-президента Украины Петра Порошенко и арестованного Виктора Медведчука в пользу ВСУ.
Об этом сообщил градоначальник Игорь Полищук. Такой же вердикт вынес и совет Волынской области.
Так проходит досудебное расследование "преступной деятельности Порошенко, Медведчука и других чиновников, причастных к выводу из государственной собственности стратегического нефтепровода "Самара-Западное направление" и торговлей углём с так называемыми "ЛДНР", сказано в решениях.
Депутаты призывают конфисковать их имущество в пользу ВСУ в соответствии с законом.
Характерно, что горсовет с облсоветом находятся под контролем главы партии "За будущее" Игоря Палицы, являющимся сотрудником Игоря Коломойского.
Теперь все ждут, чем же ответит Порошенко, поскольку ему "светит" реальный срок.
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