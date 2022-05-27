Asia Times: страны G7 лгут о вине России в продовольственном кризисе

США и их союзники по G7 намеренно врут о причинах мирового продовольственного кризиса, заявил американский экономист Джон Росс.

По его словам, в попытках ввести в заблуждение мировое сообщество, "Большая семёрка" озвучила лишь то, что якобы Россия не позволяет экспортировать украинское зерно.

"Они не признают, что наибольший негативный эффект оказывают западные санкции против России. Западная пропаганда серьёзно подрывает мировую осведомленность и возможность избежать надвигающуюся продовольственную катастрофу", — написал экономист в колонке для Asia Times.

По словам Росса, основным триггером к сложившейся экономической ситуации в мире, стало давление на Россию, а не последствия, которые из этого "вытекают". Кроме того, по мнению экономиста, США и Западу выгодно такое положение дел и за счёт антироссийской пропаганды они могут получить собственную выгоду.

"G7 намеренно представляет мировой продовольственный кризис в ложном свете. Вместо того, чтобы попытаться решить его, США и другие страны группы воспользовались возможностью ещё шире распространить свою пропаганду о кризисе на Украине", — резюмировал Росс.