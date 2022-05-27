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Автор Екатерина Широкова

Профессор Печ: Польша пытается обмануть ЕС, чтобы не платить штраф за реформы

Мир

Правительство Польши вынесло на рассмотрение законопроект, который позволит "урегулировать споры" с комиссией Евросоюза по судебной реформе. За неё страну оштрафовали на десятки миллионов евро. Однако по мнению профессора европейского права в Лондонском университете Миддлсекса Лорана Печа, это лишь попытка "обмануть" Брюссель.

Профессор Печ: Польша пытается обмануть ЕС, чтобы не платить штраф за реформы

Речь идёт о решении польских властей "наказывать" судей, которые выступают против правительства. Реформа получила широкий резонанс и вызвала критику Евросоюза. По словам Печа, отозвать часть "изменений" политики решили как раз перед приездом в страну председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, который запланирован 2 июня.

"Это фальшивая операция по соблюдению требований. Комиссия делает вид, что обеспечивает верховенство закона, а польское правительство делает вид, что соблюдает", — пояснил профессор в беседе с Politico. — Вы можете атаковать верховенство закона и избежать наказания — вот в чём суть".

В прошлом году суд ЕС постановил, что деятельность палаты, которая приняла реформы, должна быть приостановлена, но Варшава проигнорировала решение и была приговорена к штрафу в размере 1 млн евро в день. 

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша евросоюз урсула фон дер ляйен
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