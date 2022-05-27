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Автор Денис Постольский

После речи об Украине немцы призвали Шольца уйти в отставку

Мир

Читатели сайта Frankfurter Allgemeine Zeitung и жители Германии раскритиковали выступление канцлера ФРГ Олафа Шольца, который произнес речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

После речи об Украине немцы призвали Шольца уйти в отставку

Политик заявил, что "Запад и Украина не примут навязанный мир на чужих условиях".

Читатели ресурса и пользователи Сети раскритиковали слова канцлера за "неспособность подкреплять слова действиями" и попытки выдать желаемое за действительное.

Как считает читатель под ником Rolf Ardmann, канцлер каким-то образом стал "запрограммированной говорящей куклой". Он "федеральный канцлер Запада", мелкий и послушный руководитель подразделения НАТО.

"Наверное, он каждый день натыкается на сомнения в собственных мыслях. Как и во время эпидемии коронавируса, он предпочитает перекладывать ответственность за действия на других", написал Volker Friedlich, призвав Шольца покинуть свой пост.

В своей речи немецкий канцлер заявил, что западные страны выступают против того, чтобы Украине навязали мир на чужих условиях. Он также обратил внимание на то, что страны — члены Североатлантического альянса ни при каких обстоятельствах не позволят себе действий, которые бы сделали их активной стороной конфликта.

Напомним, в парламенте ФРГ предложили выслать посла Украины Андрея Мельника из-за его постоянной критики в адрес властей Германии. С инициативой на сей счёт выступил депутат от партии "Альтернатива для Германии" Ян Нольте. Мельник неоднократно весьма недипломатично комментировал действия властей Германии.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина германия олаф шольц
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