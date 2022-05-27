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Автор Игорь Рябов

Россия и Китай не поддержали проект США в ООН о санкциях против КНДР

Мир

На заседании Совета безопасности ООН Россия и Китай проголосовали против проекта резолюции США о введении дополнительных санкций в отношении КНДР.

Россия и Китай не поддержали проект США в ООН о санкциях против КНДР

По данным корреспондента РИА Новости, документ поддержали 13 членов СБ ООН, однако РФ и КНР наложили на него вето.

В подготовленной США резолюции сообщается, что Совбез решительно осуждает очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты, которые КНДР провёл 24 марта, а также серию других пусков. В тексте проекта есть ссылка на резолюцию, принятую в 2017 году, которая запрещала Северной Корее проводить новые ядерные испытания или пуски МБР и предупреждала, что в противном случае Совбез ООН ограничит поставки нефти в КНДР.

В новой резолюции предлагалось наказать Пхеньян, снизив объем экспортируемой в страну нефти. Если до этого Северная Корея могла закупать в год 525 тысяч тонн сырой нефти, то США хотели сократить эту цифру до 393 тонн. В случае принятия документа все страны ООН должны были прекратить поставки в КНДР табака.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы оон кндр китай россия
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