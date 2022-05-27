ЕС может отменить санкции против бизнесменов РФ в обмен на финансирование Киева

Страны Запада не исключили отмену ограничительных мер против бизнесменов России, если они будут финансировать восстановление Украины, сообщает Associated Press cо ссылкой на свои источники.

"Западные страны изучают вопрос о том, следует ли разрешить бизнесменам из России "откупаться" от санкций и затем использовать получаемые таким образом деньги на восстановление Украины", — передает агентство.

Так, заместитель главы Минфина Канады Христя Фриланд предложила эту инициативу ещё на прошлой неделе, когда проходила встреча министров финансов G7, которая состоялась в Германии. Киев информирован о данном предложении.

Напомним, за олигарха Романа Абрамовича вступился режиссёр Кирилл Серебренников. На Каннском фестивале деятель кино рассказал о вкладе бизнесмена в развитие искусства. Он попросил освободить его от санкций.