Страны Запада не исключили отмену ограничительных мер против бизнесменов России, если они будут финансировать восстановление Украины, сообщает Associated Press cо ссылкой на свои источники.
"Западные страны изучают вопрос о том, следует ли разрешить бизнесменам из России "откупаться" от санкций и затем использовать получаемые таким образом деньги на восстановление Украины", — передает агентство.
Так, заместитель главы Минфина Канады Христя Фриланд предложила эту инициативу ещё на прошлой неделе, когда проходила встреча министров финансов G7, которая состоялась в Германии. Киев информирован о данном предложении.
Напомним, за олигарха Романа Абрамовича вступился режиссёр Кирилл Серебренников. На Каннском фестивале деятель кино рассказал о вкладе бизнесмена в развитие искусства. Он попросил освободить его от санкций.
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