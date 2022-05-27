Немецкий политолог Мюнклер: Украина вот-вот "проиграет войну" — эйфория прошла

Украинская армия близка к провалу в спецоперации в Незалежной, заявил немецкий политолог Герфрид Мюнклер. По его мнению, "эйфория" от возможной победы с начала конфликта прошла и теперь Киев практически на грани проигрыша.

Однако несмотря на положение дел, политолог уверен, что соглашаться на мирное соглашение Киеву не стоит.

"После периода эйфории, что Украина может выиграть эту войну и даже выгнать русских со всей Украины, война сейчас для Украины очень тяжёлая, она вот-вот проиграет", — пояснил политолог в беседе с WELT. — Мир путём переговоров будет означать, что Украина потеряет весь Донбасс, если не ещё большие территории".

По мнению Мюклера, действия президента России Владимира Путина, в случае "навязанного мира" Украине могут развязать "эпоху захватнических войн", чего не должен допустить Запад и Германия в частности. Политолог подчеркнул, что сплотиться "ради безопасности в Европе" странам нужно было ещё три месяца назад.