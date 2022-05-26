В боях под Северодонецком украинские военные сдаются спецподразделению "Ахмат"

Четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины сдались в плен российскому спецподразделению "Ахмат". Это произошло в населенном пункте Боровское под Северодонецком, за который идут бои, сообщает РИА Новости.

Как сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов, бойцы "Ахмата" незаметно подошли к одной из позиций силовиков Украины в населенном пункте Боровское и предложили находящимся там солдатам сдаться. Согласились 16 бойцов из Боровского.

Когда на другой стороне украинские силовики узнали что они сдаются, их обстреляли из "Градов".

"Их же товарищи уничтожили эту группу", — отметил Алаудинов.

Ранее лидер Чечни Рамзан Кадыров выложил видео, на котором видно, как военные Учебно-тренировочного центра СОБР "Ахмат" освобождают Луганск. Кадыров позволит себе довольно резкие выражения, сказав, что его бойцы зачищают город в ЛНР "от бандеровских мразей, как от мусора".