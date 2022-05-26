Производитель удобрений Yara предрёк продовольственную катастрофу из-за санкций

Норвежский производитель удобрений Yara предрёк продовольственную катастрофу из-за антироссийских санкций.

Глава Yara Свейн Торе Холсетер заявил, что странам необходимо срочно восполнить дефицит финансирования продовольственной программы Организации Объединённых Наций (ООН) в размере 10 млрд долларов. Reuters сообщает, что, по мнению Холсетера, антироссийские санкции в отношении удобрений и снижение украинского экспорта зерна могут привести мир к продовольственной катастрофе.

"Мир осознал, что еда может быть оружием, и теперь его использует", — заявил Холсетер.

Он подчеркнул, что сокращение поставок удобрений и рост цен на газ серьёзно влияют на сельскохозяйственный сектор. Холсетер призвал мировых лидеров реагировать на подобные ситуации и восполнить дефицит финансирования Всемирной продовольственной программы, который возник из-за повышения цен на продукты, топливо, логистику и из-за стран Персидского залива.

"В настоящее время мы имеем страшное сочетание событий, когда поставки продовольствия сокращаются, поставки удобрений сокращаются, поставки газа сокращаются, а цены на газ и удобрения растут", — сказал Холсетер.