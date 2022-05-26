Сформирован коридор для выхода иностранных судов из украинских портов

Россия сформировала гуманитарный коридор для выхода иностранных судов из черноморских портов Украины, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, это необходимо в целях обеспечения безопасного выхода иностранных судов. Речь идёт о портах Одессы, Николаева, Черноморска, Херсона, Очакова и Южного.

ВС России внесены коррективы в маршрут гуманитарного коридора, действующего с 27 марта в Черном море.

Коридор представляет собой маршрут движения судов протяженностью 139 морских миль. Ширина полосы — три мили. Коридор будет действовать ежедневно с 8 до 19 часов по московскому времени.

Напомним, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Киев навсегда лишился выхода к Азовскому морю. По его словам, Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под контроль киевского режима.