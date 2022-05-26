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Автор Денис Постольский

Сформирован коридор для выхода иностранных судов из украинских портов

Мир

Россия сформировала гуманитарный коридор для выхода иностранных судов из черноморских портов Украины, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Сформирован коридор для выхода иностранных судов из украинских портов

По его словам, это необходимо в целях обеспечения безопасного выхода иностранных судов. Речь идёт о портах Одессы, Николаева, Черноморска, Херсона, Очакова и Южного. 

ВС России внесены коррективы в маршрут гуманитарного коридора, действующего с 27 марта в Черном море.

Коридор представляет собой маршрут движения судов протяженностью 139 морских миль. Ширина полосы — три мили. Коридор будет действовать ежедневно с 8 до 19 часов по московскому времени.

Напомним, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Киев навсегда лишился выхода к Азовскому морю. По его словам, Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под контроль киевского режима.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина черное море
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