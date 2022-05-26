Депутат Государственной думы РФ Константин Затулин заявил, что блоку НАТО срочно нужна оперативная пауза.
По мнению Затулина, военный потенциал режима Зеленского начинает выгорать. В связи с этим может произойти политический надлом, и Западу нужно это предотвратить. Однако, по словам Затулина, уйти с территории Украины НАТО уже не может, потому что это лучшая площадка, чтобы истощать Россию.
"Они туда будут забрасывать всё более и более агрессивные типы вооружения. Но тут маленькая запятая: им катастрофически нужна сейчас оперативная пауза на Украине. Потому что военный потенциал в сегодняшнем виде режима Зеленского начинает явно выгорать, начинается политический надлом, им надо это предотвратить", — заявил Затулин.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Сделать селфи на фоне поверженной техники у бойцов украинской армии не получилось.