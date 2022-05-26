Затулин заявил, что НАТО срочно нужна оперативная пауза на Украине

Депутат Государственной думы РФ Константин Затулин заявил, что блоку НАТО срочно нужна оперативная пауза.

По мнению Затулина, военный потенциал режима Зеленского начинает выгорать. В связи с этим может произойти политический надлом, и Западу нужно это предотвратить. Однако, по словам Затулина, уйти с территории Украины НАТО уже не может, потому что это лучшая площадка, чтобы истощать Россию.

"Они туда будут забрасывать всё более и более агрессивные типы вооружения. Но тут маленькая запятая: им катастрофически нужна сейчас оперативная пауза на Украине. Потому что военный потенциал в сегодняшнем виде режима Зеленского начинает явно выгорать, начинается политический надлом, им надо это предотвратить", — заявил Затулин.