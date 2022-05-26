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Автор Елена Федорова

Протоиерей Обухов призвал игнорировать просьбу ПЦУ лишить престола патриарха РФ

Мир

Протоиерей Максим Обухов прокомментировал Pravda.Ru просьбу, с которой недавно выступила Православная церковь Украины: "лишить престола" патриарха Московского всея Руси Кирилла. Соответствующее обращение было направлено Константинопольскому патриарху Варфоломею.

Протоиерей Обухов призвал игнорировать просьбу ПЦУ лишить престола патриарха РФ

"Ни у кого нет таких полномочий… Всем известно, что патриарх Константинопольский желает подчинить своей власти все православные церкви, вплоть до назначений и утверждений. При этом, он очень сильно зависит от США. Раскол в православии уже произошёл. И сейчас у них стоит задача: вычистить все следы влияния Русской православной церкви", — высказался он.

Обухов сделал акцент на том, что подобные выпады следует игнорировать. Однако попыткам подмять под себя вселенское православие нужно сопротивляться, резюмировал он.

Ранее стало известно, что Православная церковь Украины попросила Вселенского патриарха и предстоятелей поместных церквей "лишить престола" патриарха Московского всея Руси Кирилла.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина патриарх кирилл
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