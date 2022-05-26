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Автор Юлиана Смирнова

Политолог Суздальцев: Рада пытается подтолкнуть Минск к сепаратной сделке

Мир

Рада пытается санкциями подтолкнуть Минск к сепаратной сделке. Об этом заявил политолог Высшей школы экономики, эксперт по странам СНГ Андрей Суздальцев, комментируя Pravda.Ru требования Верховной рады признать Белоруссию "соагрессором" и ввести против Минска санкции.

Политолог Суздальцев: Рада пытается подтолкнуть Минск к сепаратной сделке

Суздальцев рассказал, что Европа официально считает Минск "соагрессором" из-за того, что 24 февраля российские войска выступили с территории Белоруссии. Именно это стало причиной санкций в сторону Минска, которые во много близки санкциям против России.

Политолог отметил, что торговых отношений между Минском и Киевом практически нет. По мнению Суздальцева, если бы Киев был не так агрессивно настроен против Минска, то белорусская сторона могла бы поставлять нефтепродукты, которые вырабатывают из российской нефти.

"Но, видимо, Рада более агрессивно относится к Минску и требует, что называется, полноценных санкций против этой страны", — заявил Суздальцев.

По мнению политолога, заявление о санкциях было сделано именно сейчас ради некой солидной сепаратной сделки.

"В кулуарах обсуждается солидная сепаратная сделка, чтобы открыть доступ к поставкам украинского зерна через Белоруссию в Клайпеду, в Литву. За открытие этого транзита Минску обещают снятие с него санкций против калийных удобрений. И Минску сделка очень выгодна. Видимо, Рада, зная об этом, пытается как-то Минск подтолкнуть", — подытожил Суздальцев.

Депутаты Верховной рады Украины внесли в четверг законопроект, требуя признать Белоруссию "соагрессором" и ввести против Минска санкции. Согласно тексту законопроекта, основной его целью является введение Украиной специальных экономических и других ограничительных мер в отношении Белоруссии.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Темы белоруссия андрей суздальцев
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