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Автор Антон Куликов

В бундестаге предложили выслать посла Украины на скоростном германском самолёте

Мир

В парламенте ФРГ — бундестаге — предложили выслать посла Украины Андрея Мельника из-за его постоянной критики в адрес властей Германии.

В бундестаге предложили выслать посла Украины на скоростном германском самолёте

С инициативой на сей счёт выступил депутат от партии "Альтернатива для Германии" Ян Нольте. Он предложил "продемонстрировать господину Мельнику скорость наших самолётов, выслав его на одном из них".

Ранее Андрей Мельник в очередной раз раскритиковал власти ФРГ, обвинив Берлин в том, что он замедляет процесс одобрения поставок вооружений на Украину.

Дабы подкрепить сей тезис визуально, украинский посол разместил в "Твиттере" фотографию улитки, к которой приклеен патрон. И сопроводил фото подписью "Немецкое оружие для Украины уже в пути".

Мельник неоднократно весьма недипломатично комментировал действия властей Германии. В частности, не так давно он заявил, что ФРГ часто игнорирует интересы Украины, поскольку не воспринимает ее как великую культурную европейскую нацию и влиятельный субъект политики. По его мнению, именно это является главным вызовом в двусторонних отношениях.

Кроме того, много шума наделало заявление Мельника, который назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой". Сам канцлер оскорбление предпочел проигнорировать, призвав не придавать ему большого значения.

Надо полагать, что высылка украинскому послу не грозит, хотя вопрос об этом неоднократно поднимали депутаты бундестага. Но не из фракций тех партий, у которых большинство.

Нынешние власти Германии не станут высылать Мельника по той причине, что это стало бы явным свидетельством противоречий между Германией и Украиной. В Берлине на это пойти не готовы. Так что будут и дальше сносить выпады на грани оскорблений от украинского посла. И не только от него, с критикой германских властей выступают и в Киеве.

И можно предположить, что критика эта поощряется — в том числе и в самой Германии, со стороны критиков нынешнего правительства.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
Темы бундестаг олаф шольц
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