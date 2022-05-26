Советник Байдена признал успехи ударов ВС РФ по партиям оружия НАТО на Украине

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что российским военным удается успешно поражать объекты военной инфраструктуры Украины, где находятся военные грузы, поставленные странами Запада.

По его словам, из-за точных ракетных ударов Вооружённых сил России по местам хранение крупных партии оружия, которые поставили страны НАТО, Вашингтон вынужден увеличивать незапланированные траты на военную помощь Украине.

При этом Салливан утверждал ранее, что удары по отдельным партиям оружия не повлияют на его поставки. По его словам, страны выстроили устойчивую систему поставок вооружения.

"Мы считаем, что располагаем диверсифицированной и устойчивой системой поставок оружия на Украину. Если складываются обстоятельства так, что русские смогут выявить и атаковать некоторые поставки на земле на Украине, это фундаментально в стратегическом смысле не прервет военную помощь, которую мы оказываем", — заявил Салливан на брифинге 22 мая.

Ранее газета The Washington Post назвала Украину самым крупным получателем военной помощи от США. По данным издания, по этому показателю она обошла Израиль и Египет.

На Украину с 2014 по 2021 год около 2,7 млрд долларов военной помощи из США. С начала спецоперации на Украине объем этой помощи составил 3,8 млрд долларов. 21 мая президент США Джо Байден подписал закон о выделении Украине финансовой помощи в размере 40 млрд долларов.

В 2020 финансовом году крупнейшим в мире получателем военной помощи США был Израиль, которому выделили 3,3 млрд долларов, за ним следовал Египет (1,3 млрд долларов), на третьем месте была Иордания (0,51 млрд долларов).