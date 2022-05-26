Политолог Фёдоров: Великобритания перестала скрывать, что хочет уничтожить РФ

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров заявил, что Великобритания перестала скрывать, что хочет уничтожить Россию.

В беседе с изданием ФАН Фёдоров прокомментировал речь главы МИД Великобритании Лиз Трасс. Трасс заявила, что необходимо сделать всё для того, чтобы Украина победила Россию. По мнению Фёдорова, стратегия НАТО — вести с Россией войну руками украинцев. Тем самым они хотят ослабить Москву, а Незалежная, как и её граждане — расходный материал.

"Великобритания же, как наиболее русофобская страна, не скрывает своих целей и напрямую говорит о том, что она хочет уничтожить Россию", — заявил политолог.

Фёдоров напомнил, что Лондон хотел поставлять ракеты на Украину среднего и дальнего радиуса действия, чтобы киевские власти имели возможность наносить удары вглубь РФ.

В распространённых британским МИД выдержках из выступления Трасс, запланированного на 26 мая в столице Боснии и Герцеговины — Сараево, дипломат делает акцент на "агрессивной риторике России".

"В отношении российской агрессии не может быть умиротворения. Ей нужно противопоставить силу. Мы обязаны неустанно действовать, чтобы гарантировать, что Украина одержит победу благодаря военной помощи и санкциям", — говорится в речи главы МИД Великобритании.