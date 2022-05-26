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Автор Юлиана Смирнова

Польский военкор Вырвал: Запад не желает видеть очевидное поражение Украины

Мир

Известный польский журналист и военный корреспондент Марцин Вырвал заявил, что Запад не желает видеть очевидное поражение Украины.

Польский военкор Вырвал: Запад не желает видеть очевидное поражение Украины

Вырвал регулярно работает на Украине с начала специальной военной операции (СВО) РФ. На портале Onet.pl он рассказал, что каждый раз, возвращаясь в Польшу, он видит две параллельные реальности. Одну показывают в СМИ, которая навязывает аудитории мысль, что Украина побеждает. Другая реальность эта та, которую он видит в Донбассе.

"Так что же остается журналисту, когда все врут? Ему приходится полагаться только на то, что он сам видит, осязает, слышит. Он не всегда будет получать всю информацию, потому что ни одна из сторон не стремится сообщить ему об этом, но, если он будет на месте событий, он получит достаточно информации, чтобы составить достоверную картину ситуации", — пишет Вырвал.

Военкор уверен, что польские эксперты не имеют доступа к реальной информации и подвержены информационной путанице. По словам журналиста, они больше склоняются к украинским источникам, чем к русским, и основывают свои анализы на них. Вырвал напомнил, что Украина ведёт информационную войну, поэтому полагаться на их данные нельзя.

"Не нужно быть военным специалистом, чтобы увидеть, что по состоянию на 24 февраля русские отбили гораздо больше земель, чем до этой даты. И тогда я спрашиваю себя: если бы сегодня было перемирие и обе стороны сели за стол, у кого была бы лучшая переговорная позиция? Этот ответ также является ответом на вопрос, кто выигрывает на данный момент", — намекает военкор.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша
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