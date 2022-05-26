Лукашенко: Европа и НАТО вступили в глобальное противостояние с Россией

Европа и Североатлантический альянс вступили в глобальное противостояние с Россией. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

По его словам, власти США выступили организаторами этого противостояния. Лукашенко считает, что события, которые происходят в сопредельных государствах, свидетельствуют о высокой динамике изменений угроз военной безопасности Белоруссии.

"По замыслу Америки Европа и НАТО вступили в глобальное противостояние с РФ", — приводит слова президента Белоруссии его пресс-служба.

Он также подчеркнул: США и их сателлиты продолжают реализацию курса на обострение отношений фактически со всем миром. Лукашенко отметил, что американцы проводят масштабные учения и наращивают военное присутствие вблизи границ Белоруссии, так как Минск является союзником Москвы.

Президент убеждён: под прикрытием оборонительной тематики манёвров НАТО у границ Белоруссии альянс отрабатывает вопросы, связанные с переброской войск из США и Западной Европы.