Европа и Североатлантический альянс вступили в глобальное противостояние с Россией. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
По его словам, власти США выступили организаторами этого противостояния. Лукашенко считает, что события, которые происходят в сопредельных государствах, свидетельствуют о высокой динамике изменений угроз военной безопасности Белоруссии.
"По замыслу Америки Европа и НАТО вступили в глобальное противостояние с РФ", — приводит слова президента Белоруссии его пресс-служба.
Он также подчеркнул: США и их сателлиты продолжают реализацию курса на обострение отношений фактически со всем миром. Лукашенко отметил, что американцы проводят масштабные учения и наращивают военное присутствие вблизи границ Белоруссии, так как Минск является союзником Москвы.
Президент убеждён: под прикрытием оборонительной тематики манёвров НАТО у границ Белоруссии альянс отрабатывает вопросы, связанные с переброской войск из США и Западной Европы.
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Российские войска продолжают проведение военной спецоперации по защите Донбасса.