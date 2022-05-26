Песков: Москва ждёт от Киева принятия требований России

Москва ждёт от Киева принятия озвученных российской делегацией требований. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента также отметил, что власти Украины должны осознать реальную ситуацию в своей стране.

"Москва ждёт от Киева принятия требований Москвы и осознания ситуации де-факто, реальной ситуации, которая существует", — сказал Песков на встрече с журналистами.

При этом он добавил, что эти требования не связаны с территориальными уступками.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский сообщил, что будет разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным только напрямую и без посредников. В Кремле неоднократно подчёркивали: президент РФ не отказывается от встречи с Зеленским, однако для организации переговоров нужен конкретный письменный документ, а не набор идей. В этом документе должны быть представлены договорённости по урегулированию конфликтной ситуации.