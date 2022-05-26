В Вене рядом с памятником советским воинам нарисовали символику "Азова"*

В Вене неизвестные нарисовали националистический символ на стене возле памятника советским воинам, павшим при освобождении от нацизма. Об этом сообщил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

По его словам, речь идёт о мемориале, который расположен на центральной площади Шварценбергплатц. При этом дипломат подчеркнул: Россия уже неоднократно предупреждала австрийских политиков, к чему приводит "молчаливое потакание" украинским националистам и их приспешникам.

Он добавил, что ранее стена была окрашена в цвета украинского флага, а теперь на ней появилась символика националистического батальона "Азов"*.

"Стена за мемориалом советскому воину-освободителю находится в частной собственности, однако мы будем продолжать настаивать на её приведении в достойный вид", — отметил Любинский.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.