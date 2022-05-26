Очередной бунт ВСУ: "Заберите нас отсюда"

Украинский карательный батальон "Донбасс"* (запрещён в России) обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой забрать их с линии фронта или предоставить тяжёлое вооружение.

"Мы тут без воды, без связи. Посмотрите, чем нам приходится воевать, но пулеметами "Максима" и "Дегтярева" времен Гражданской войны. Мы так больше не можем, нас постоянно обстреливают танки и гаубицы. Мы просим нас отозвать или дать реальное огневое подкрепление", — сказал старший 36-го стрелкового батальона.

К нему присоединились командующие подразделений, сообщив, что в батальоне много раненых и есть погибшие.

Кроме того, украинский военный заявил, что их классифицируют, как дезертиров.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.