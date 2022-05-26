Польша неоднократно говорила о "российской агрессии" и требовала, чтобы Североатлантический альянс увеличил в стране присутствие военного контингента. Однако теперь в Варшаве заявили, что польская территория находится в полной безопасности.
Причиной такого воодушевления стало окончание крупнейших ежегодных учений Defender Europe 2022. Министр обороны Польши Мариуш Блащак отметил, что "агрессивная политика" России по-прежнему представляет угрозу для демократического сообщества, но отныне Польша находится в полной безопасности. По его словам, в ходе манёвров американские и польские военные продемонстрировали более эффективную работу, чем на прошлогодних учениях.
Блащак подчеркнул, что Варшава не позволит Москве реализовать свои "имперские планы" и будет продолжать поддерживать Киев в борьбе за независимость страны.
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Российские войска продолжают проведение военной спецоперации по защите Донбасса.