Глава Минобороны Блащак заявил, что Польша находится в полной безопасности

Польша неоднократно говорила о "российской агрессии" и требовала, чтобы Североатлантический альянс увеличил в стране присутствие военного контингента. Однако теперь в Варшаве заявили, что польская территория находится в полной безопасности.

Причиной такого воодушевления стало окончание крупнейших ежегодных учений Defender Europe 2022. Министр обороны Польши Мариуш Блащак отметил, что "агрессивная политика" России по-прежнему представляет угрозу для демократического сообщества, но отныне Польша находится в полной безопасности. По его словам, в ходе манёвров американские и польские военные продемонстрировали более эффективную работу, чем на прошлогодних учениях.

Блащак подчеркнул, что Варшава не позволит Москве реализовать свои "имперские планы" и будет продолжать поддерживать Киев в борьбе за независимость страны.