Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что "русский мир - это раковая опухоль, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы, и её нужно искоренить". Военный эксперт Яков Кедми прокомментировал высказывание премьера Польши и напомнил, что "фашистское государство" когда-то и еврейский народ считало "раковой опухолью".
"Так что меня не удивляет хамское выражение этого "недобитого пана" по отношению к русскому народу. Кто он такой, что открывает свой рот на русский народ? Кто он такой? Сколько раз Россия била эту шляхотскую морду. Он хочет ещё раз? И ему её набьют", — заявил Кедми в программе "Нейтральная зона".
Эксперт подчеркнул, что Моравецкому следовало бы знать своё место, которое "не за столом, а под столом".
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