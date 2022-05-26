Кедми призвал премьера Польши Моравецкого знать своё место "под столом"

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что "русский мир - это раковая опухоль, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы, и её нужно искоренить". Военный эксперт Яков Кедми прокомментировал высказывание премьера Польши и напомнил, что "фашистское государство" когда-то и еврейский народ считало "раковой опухолью".

"Так что меня не удивляет хамское выражение этого "недобитого пана" по отношению к русскому народу. Кто он такой, что открывает свой рот на русский народ? Кто он такой? Сколько раз Россия била эту шляхотскую морду. Он хочет ещё раз? И ему её набьют", — заявил Кедми в программе "Нейтральная зона".

Эксперт подчеркнул, что Моравецкому следовало бы знать своё место, которое "не за столом, а под столом".