Китай заявил о "развилке" российско-украинских отношений

Украинский конфликт требует совместного решения и диалога между странами, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонной беседе с французской коллегой Катрин Колонна. По словам китайского политика, вместо этого всё больше государств "подливают масло в огонь".

Как пояснил Ван И, китайская сторона не видит иного пути, как мирное урегулирование ситуации.

"Ситуация между Россией и Украиной достигла новой развилки, с одной стороны — конфликт затягивается и осложняется, с другой — усиливаются призывы к миру, а усилия по содействию примирению и продвижению переговоров накапливаются", — заявил Ван И.

Кроме того, министр отметил усилия французской стороны и уточнил, что сотрудничество в контексте решения ситуации вокруг Незалежной будет продолжено.