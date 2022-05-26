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Автор Юлия Миленина

Пушилин: власти Украины перекрыли воду для Донецка, Макеевки и Горловки

Мир

Киев перекрыл воду для Донецка, Макеевки и Горловки, поэтому операцию на севере Донецкой Народной Республики нужно ускорить. Об этом заявил руководитель ДНР Денис Пушилин.

Пушилин: власти Украины перекрыли воду для Донецка, Макеевки и Горловки

По его словам, в ряде населённых пунктов ДНР складывается тяжёлая ситуация с водообеспечением. Он отметил, что власти Украины при первой же возможности приказали перекрыть поставки воды. Как пояснил Пушилин, Киев может взорвать и другие важные гидроузлы.

"Нам ещё нужно иметь запас времени, чтобы восстановить водообеспечение до холодного времени года, иначе ситуация может развиваться крайне сложно", — сказал глава ДНР в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул: северное направление является важным для бойцов ДНР.

Ранее Пушилин сообщил, что армия ДНР вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области, так как Донбасс нельзя защитить, находясь лишь в приграничной зоне республик.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы днр денис пушилин
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