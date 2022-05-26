Киев перекрыл воду для Донецка, Макеевки и Горловки, поэтому операцию на севере Донецкой Народной Республики нужно ускорить. Об этом заявил руководитель ДНР Денис Пушилин.
По его словам, в ряде населённых пунктов ДНР складывается тяжёлая ситуация с водообеспечением. Он отметил, что власти Украины при первой же возможности приказали перекрыть поставки воды. Как пояснил Пушилин, Киев может взорвать и другие важные гидроузлы.
"Нам ещё нужно иметь запас времени, чтобы восстановить водообеспечение до холодного времени года, иначе ситуация может развиваться крайне сложно", — сказал глава ДНР в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул: северное направление является важным для бойцов ДНР.
Ранее Пушилин сообщил, что армия ДНР вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области, так как Донбасс нельзя защитить, находясь лишь в приграничной зоне республик.
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Российские войска продолжают проведение военной спецоперации по защите Донбасса.