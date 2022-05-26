Политолог Бекман назвал фейком желание Финляндии вступить в НАТО

Жители Финляндии выступают против вступления страны в состав Североатлантического альянса. Скандинавский политолог Йохан Бекман убеждён, что все результаты социологических опросов среди финнов о том, что они якобы поддерживают членство в НАТО, являются фейками.

"Наш президент (Саули Нийнистё. — Прим. ред.), когда подали заявление в НАТО, сказал, что это — триумф демократии. Какой триумф, если народ ни о чём не спросили?! Они основываются на опросы, которые якобы отражают общественное мнение. Но эти опросы — фейк", — заявил Бекман в интервью URA. RU.

Политолог считает, что компании, которые проводили опросы, напрямую связаны с НАТО. Бекман не исключил, что все данные были сфабрикованы.