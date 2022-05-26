NZZ: ФРГ ждёт энергозависимость от "китайских ветряков" из-за России

Немцы рискуют попасть в энергозависимость от Китая в случае отказа от российских нефти и газа, заявил швейцарский обозреватель Вольфганг Бок. По его словам, в таком случае Пекин "сможет дёргать за ниточки" Берлин.

Бок подчеркнул, что немцам не стоило отказываться от атомных электростанций в попытке спешно перейти на зелёную энергетику.

"Поспешный энергетический переход после аварии на реакторе в Фукусиме загнал Германию в лапы путинской газовой геополитики. Теперь Берлин ставит себя в зависимость от китайских ветряков и солнечных батарей", — написал обозреватель для швейцарского издания Neue Zurcher Zeitung.

По мнению аналитика, немецкие компании просто не смогут справиться с китайской конкуренцией. А закупка нефти из Катара, как ранее анонсировали в Бундестаге, обойдётся стране в разы дороже российских энергоносителей.