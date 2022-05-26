EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Косачёв: на Западе растёт осознание того, что Россию нельзя отменить

Мир

На Западе накапливается критическая масса осознания новых реальностей, связанных с тем, что Россию нельзя игнорировать и тем более "отменять". Такое мнение выразил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Косачёв: на Западе растёт осознание того, что Россию нельзя отменить

По его словам, речь идёт о наметившейся тенденции, однако до перелома в западном общественном мнении ещё далеко.

"Но даже такая, далеко не самая смелая, постановка вопроса — Россию нельзя игнорировать и тем более "отменять", вызвала чуть ли не панику в Киеве", — отметил Косачёв.

Он напомнил, что недавно бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призвал к достижению компромиссов между РФ и Украиной по территориальному вопросу, а президент Австрии Александр ван дер Беллен попросил внимательно изучать заявления российского лидера Владимира Путина.

Как пояснил Косачёв, "натоцентричный мир" исчерпал себя, потому что он умеет лишь расширяться, провоцируя конфликты. Политик подчеркнул: Вашингтону, Брюсселю и Киеву неизбежно придётся осознать, что Россию "отменить" так и не удалось.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша нато украина владимир путин константин косачёв
Sberbank
Новости
Захарова про Зеленского и Киссинджера: "Монстрик начал скалиться на создателей"
Китай заявил о "развилке" российско-украинских отношений
Семён Пегов сообщил о прибытии в Донбасс польских наёмников
Политолог Бекман назвал фейком желание Финляндии вступить в НАТО
Die Zeit: страны НАТО тайно договорились не поставлять Украине танки и самолёты
Пушилин: власти Украины перекрыли воду для Донецка, Макеевки и Горловки
Мирошник: в плену у ЛДНР почти 8 тысяч украинских боевиков — ежедневно сотнями
1945: Россия и КНР сделали США серьёзное предупреждение на фоне саммита в Японии
РИА Новости: в промзоне "Азовстали" найден американский бронеавтомобиль "Хаммер"
Разведка Британии заметила возле Северодонецка русских "Терминаторов"
Популярное
Силовые структуры
Military Times: следующая неделя на Украине станет решающей для ВСУ в Донбассе

Российские войска продолжают проведение военной спецоперации по защите Донбасса.

Military Times: следующая неделя на Украине станет решающей для ВСУ в Донбассе
Артиллерия "Отважных" уничтожила колонну КрАЗов в Славянском районе ДНР
Силовые структуры
Артиллерия "Отважных" уничтожила колонну КрАЗов в Славянском районе ДНР
Мир. Новости мира
Sohu: премьер Японии Кисида испытал 30-секундный позор на саммите с Байденом
Мир. Новости мира
Зеленский отреагировал на заявление Шойгу: "Специально притормаживают"
Людмила Черткова Зеленский — мировым лидерам: "Что ты сделал для Украины сегодня?" Людмила Черткова Любовь Степушова Германия возвращается к углю и мазуту. Где Грета Тунберг? Любовь Степушова Игорь Буккер Беженки из Украины пугают благопристойных англичанок Игорь Буккер
Мир. Новости мира
В Сети опубликовали первые кадры с пленными боевиками ВСУ из-под Лимана
Силовые структуры
Французский волонтёр Боке: "азовцы"* спокойно добивали тяжелораненых русских
Главком ВСУ Залужный может занять место президента Украины
Мир. Новости мира
Главком ВСУ Залужный может занять место президента Украины
Последние материалы
Семён Пегов сообщил о прибытии в Донбасс польских наёмников
Политолог Бекман назвал фейком желание Финляндии вступить в НАТО
Die Zeit: страны НАТО тайно договорились не поставлять Украине танки и самолёты
Пушилин: власти Украины перекрыли воду для Донецка, Макеевки и Горловки
Мирошник: в плену у ЛДНР почти 8 тысяч украинских боевиков — ежедневно сотнями
1945: Россия и КНР сделали США серьёзное предупреждение на фоне саммита в Японии
Астрологи: "Весы, Лев, Скорпион и еще три знака зодиака - самые энергичные"
РИА Новости: в промзоне "Азовстали" найден американский бронеавтомобиль "Хаммер"
Разведка Британии заметила возле Северодонецка русских "Терминаторов"
Труппа гастролирующего Зеленского усилена профессионалками секс-индустрии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников