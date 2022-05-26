Косачёв: на Западе растёт осознание того, что Россию нельзя отменить

На Западе накапливается критическая масса осознания новых реальностей, связанных с тем, что Россию нельзя игнорировать и тем более "отменять". Такое мнение выразил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

По его словам, речь идёт о наметившейся тенденции, однако до перелома в западном общественном мнении ещё далеко.

"Но даже такая, далеко не самая смелая, постановка вопроса — Россию нельзя игнорировать и тем более "отменять", вызвала чуть ли не панику в Киеве", — отметил Косачёв.

Он напомнил, что недавно бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призвал к достижению компромиссов между РФ и Украиной по территориальному вопросу, а президент Австрии Александр ван дер Беллен попросил внимательно изучать заявления российского лидера Владимира Путина.

Как пояснил Косачёв, "натоцентричный мир" исчерпал себя, потому что он умеет лишь расширяться, провоцируя конфликты. Политик подчеркнул: Вашингтону, Брюсселю и Киеву неизбежно придётся осознать, что Россию "отменить" так и не удалось.