L'Antidiplomatico: Польша захватила Западную Украину без единого выстрела

Украинский кризис позволил Польше осуществить давнюю мечту: Западная Украина была аннексирована без ввода войск, пишет итальянское издание L'Antidiplomatico.

Встреча Владимира Зеленского и Анджея Дуды в Киеве закончилась подписанием ряда соглашений, которые существенно расширяют возможности Варшавы на Западной Украине.

"Варшава извлекает выгоду из конфликта и укрепляет своё военно-политическое, экономическое и культурное влияние на западе Украины", — отмечает автор материала.

Отныне поляки смогут занимать госдолжности на Украине и даже избираться в конституционный суд. Итальянский аналитик уверен, что это означает переход западных украинских регионов под контроль польской стороны.

"Киев передал Польше управление несостоявшимся украинским государством. Варшаве даже не придется вводить войска. Назовите это мягкой аннексией", — резюмировал эксперт.