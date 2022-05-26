EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Уткин

Украинских беженцев выгоняют из отелей в Испании из-за начала курортного сезона

Мир

Семьям беженцев из Украины, сейчас проживающим в отелях Испании, придётся искать себе жильё. Тысячи человек окажутся на улице после начала курортного сезона.

Украинских беженцев выгоняют из отелей в Испании из-за начала курортного сезона

По данным МВД Испании, украинским беженцам было выдано около 110 тысяч временных видов на жительство. Более 20 тысяч из них получили временное пристанище по спецпрограмме приема переселенцев. Как рассказало испанское издание El País, половину мигрантов из Украины разместили в отелях на средиземноморском побережье Каталонии, Валенсии и Андалусии.

Сейчас владельцы гостиниц находятся в затруднительном положении: большая часть номеров уже забронирована на летний сезон, и сделано это было до появления беженцев. Власти Испании никак не комментируют проблему, и отельерам остаётся только попросить украинцев найти себе другое жильё.

Проблемы коснутся и тех граждан Украины, кто предпочёл съёмную квартиру. Как только начнётся курортный сезон, сразу же вырастет стоимость аренды. Если ранее за апартаменты платил испанский Красный Крест, то новые тарифы окажутся организации не по карману.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
Темы испания
Sberbank
Новости
Стрелков: "Медведчука просто надо было повесить"
Политолог Бекман: в Финляндии начинается психоз из-за РФ
В ЕП предложили заменить топливное эмбарго против РФ на импортные пошлины
Украинских беженцев выгоняют из отелей в Испании из-за начала курортного сезона
Стрелков: Киев может пойти на Крым, на Ростов и на Кубань
Багдасаров: Россия может ввязаться в конфликт между Таджикистаном и Афганистаном
Кнутов: НАТО окружает Балтийский флот. Будем размещать "Бастионы" и "Искандеры"
Депутат Госдумы Шеремет: Россия никогда не уйдёт с освобождённых территорий
Запорожская администрация: Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю
Над Змеиным заметили авиаразведку США и НАТО: готовится новый десант ВСУ
Популярное
Силовые структуры
Military Times: следующая неделя на Украине станет решающей для ВСУ в Донбассе

Российские войска продолжают проведение военной спецоперации по защите Донбасса.

Military Times: следующая неделя на Украине станет решающей для ВСУ в Донбассе
Артиллерия "Отважных" уничтожила колонну КрАЗов в Славянском районе ДНР
Силовые структуры
Артиллерия "Отважных" уничтожила колонну КрАЗов в Славянском районе ДНР
Мир. Новости мира
Sohu: премьер Японии Кисида испытал 30-секундный позор на саммите с Байденом
Мир. Новости мира
Зеленский отреагировал на заявление Шойгу: "Специально притормаживают"
Людмила Черткова Зеленский — мировым лидерам: "Что ты сделал для Украины сегодня?" Людмила Черткова Любовь Степушова Германия возвращается к углю и мазуту. Где Грета Тунберг? Любовь Степушова Игорь Буккер Беженки из Украины пугают благопристойных англичанок Игорь Буккер
Силовые структуры
Французский волонтёр Боке: "азовцы"* спокойно добивали тяжелораненых русских
Мир. Новости мира
В Сети опубликовали первые кадры с пленными боевиками ВСУ из-под Лимана
Главком ВСУ Залужный может занять место президента Украины
Мир. Новости мира
Главком ВСУ Залужный может занять место президента Украины
Последние материалы
Кнутов: НАТО окружает Балтийский флот. Будем размещать "Бастионы" и "Искандеры"
Депутат Госдумы Шеремет: Россия никогда не уйдёт с освобождённых территорий
Запорожская администрация: Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю
Над Змеиным заметили авиаразведку США и НАТО: готовится новый десант ВСУ
Фельдшер ВСУ: на Яворовском полигоне были американские инструкторы
Гигин: Польше не нужна только Западная Украина, она рассчитывает на всю страну
Куба объявила бойкот США: "На Саммите Америк нас не будет"
Арестович матом отреагировал на предложение Запада "расстаться с территориями"
Sohu: Байден льстил премьеру Индии, чтобы получить поддержку, но "опозорился"
Боррель: если в Европе начнётся война, боеприпасов армиям хватит на две недели
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников