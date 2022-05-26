Украинских беженцев выгоняют из отелей в Испании из-за начала курортного сезона

Семьям беженцев из Украины, сейчас проживающим в отелях Испании, придётся искать себе жильё. Тысячи человек окажутся на улице после начала курортного сезона.

По данным МВД Испании, украинским беженцам было выдано около 110 тысяч временных видов на жительство. Более 20 тысяч из них получили временное пристанище по спецпрограмме приема переселенцев. Как рассказало испанское издание El País, половину мигрантов из Украины разместили в отелях на средиземноморском побережье Каталонии, Валенсии и Андалусии.

Сейчас владельцы гостиниц находятся в затруднительном положении: большая часть номеров уже забронирована на летний сезон, и сделано это было до появления беженцев. Власти Испании никак не комментируют проблему, и отельерам остаётся только попросить украинцев найти себе другое жильё.

Проблемы коснутся и тех граждан Украины, кто предпочёл съёмную квартиру. Как только начнётся курортный сезон, сразу же вырастет стоимость аренды. Если ранее за апартаменты платил испанский Красный Крест, то новые тарифы окажутся организации не по карману.