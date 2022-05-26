Ситуация в Финляндии накалена — власти убеждают жителей страны, что в НАТО вступить стране просто необходимо. Швеция и Финляндия 16 мая подали заявки на вступление в Североатлантический альянс.

Из-за такого напора начинается военный психоз, сообщает местная пресса. Финский политолог Йохан Бекман разъяснил, чего боятся скандинавы.

"Люди в глубоком психозе — они думают, что Россия нападет на Финляндию завтра. Правительство пугает людей. СМИ пишут, что скоро будет дефицит всего, и надо готовиться, что банки и супермаркеты не будут работать, газа и бензина не будет. И тут же пишут, что только НАТО может нас спасти. НАТО — это наше спасение", — цитирует эксперта URA.RU.