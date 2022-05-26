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Автор Юлия Миленина

Депутат Госдумы Шеремет: Россия никогда не уйдёт с освобождённых территорий

Мир

Предоставление жителям Херсонской и Запорожской областей российского гражданства в упрощённом порядке свидетельствует о том, что РФ не оставит освобождённые территории. Об этом заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

Депутат Госдумы Шеремет: Россия никогда не уйдёт с освобождённых территорий

По его словам, после интеграции с Россией перед освобождёнными территориями откроются новые возможности развития. Как отметил политик, упрощённое гражданство — важное, справедливое и судьбоносное решение для населения этих регионов.

"Это в очередной раз доказывает, что Россия не уйдёт и не оставит без защиты освобождённые территории, мы людей не бросим", — сказал Шеремет в интервью РИА Новости.

Ранее заместитель главы Государственного управления МВД в Запорожской области Алексей Селиванов сообщил, что более 90 процентов жителей региона подадут документы на получение российского паспорта. Он подчеркнул: сотрудники ведомства сделают эту процедуру максимально удобной.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы крым херсонская область
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