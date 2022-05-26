Киев навсегда лишился выхода к Азовскому морю. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В интервью РИА Новости он отметил, что Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под контроль киевского режима.
"Азовское море навсегда потеряно для Украины. Порты в Запорожской и Херсонской областях никогда больше не будут украинскими", — сказал Рогов.
Он убеждён: после воссоединения регионов с Россией Азовское море станет исключительно внутренним морем РФ.
Ранее постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов сообщил, что Азовское море после освобождения Мариуполя стало морем совместного пользования РФ и ДНР. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет выступил с похожим мнением. По его словам, армия РФ сорвала планы НАТО закрепиться в районе Азовского моря.
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