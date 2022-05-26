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Автор Екатерина Широкова

Польский профессор: Германии нужны тесные отношения с РФ, а не победа Киева

Мир

Германии не нужен "успех" Украины в результате российской спецоперации, заявил профессор Университета Яна Кохановского Павел Сорока. По мнению эксперта, Берлин намерен установить тесные отношения с Москвой и поэтому "колеблется" с военной помощью Киеву.

Польский профессор: Германии нужны тесные отношения с РФ, а не победа Киева

Как подчеркнул профессор, если бы канцлера Германии Олафа Шольца не волновала реакция Москвы, ФРГ давно бы наладила поставки тяжёлого вооружения в Незалежную.

"Следует отметить, что Германия очень сдержанно относится к реакциям на "российскую агрессию", что свидетельствует о том, что нынешняя коалиция во главе с канцлером Шольцем не хочет оказывать большой помощи Украине. Это значит, что они не хотят, чтобы Россия проиграла", — пояснил Сорока в интервью Niezalezna.pl.

Как подчеркнул Сорока, по отношению к ЕС и НАТО, поведении Германии назвать "предательством" нельзя, однако Шольц спровоцировал серьёзные разногласия в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе. По мнению профессора, интересы ФРГ завязаны на энергоносителях, а "укрепление партнёрства" между Москвой и Берлином начались ещё несколько десятков лет назад.

"Несмотря на то, что во время холодной войны Германия была в НАТО, а Советский Союз в Варшавском договоре, между ними существовала тенденция к разделу Европы между собой. Она не изменилась до сегодняшнего дня", — резюмировал Сорока.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина германия олаф шольц
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