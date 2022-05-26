Министр экономики Бразилии Паулу Гедес усомнился в партнёрских отношениях между Европой и Латинской Америкой. По словам политика, Евросоюз рискует потерять страну в контексте дипломатии, как это было с Россией.
Гедес подчеркнул, что на фоне ситуации в Незалежной, логистические цепочки и в целом партнёрство находится под угрозой.
"Я сказал европейцам, что они потеряли Россию, и теперь потеряют Латинскую Америку. И они останутся одни, если не поймут, что надо интегрироваться", — заявил министр на форуме в Давосе.
Политик уточнил, что в силу того, что Украина не может поставлять продовольствие из-за спецоперации, Бразилия могла бы "заменить" Незалежную в этом вопросе.
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