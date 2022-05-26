Экс-генерал Бундесвера: российская огневая мощь превосходит украинскую

У украинской армии недостаточно возможностей, чтобы противостоять ВС России, заявил экс-бригадный генерал Бундесвера Клаус Виттман. По словам военного, огневая мощь российской стороны превосходит ВСУ в разы и мир должен это признать.

Как подчеркнул экс-генерал, однако несмотря на складывающуюся ситуацию, Киев не должен прекращать огонь.

"Давление со стороны российских вооружённых сил усиливается. Они собирают всё, что у них есть, чтобы победить в Донбассе. И им уже принадлежит 90 процентов Луганской области", — пояснил Виттман в беседе с WELT. — Вы должны быть реалистами: российская огневая мощь намного выше".

По мнению экс-генерала, если бы Германия осуществила поставки тяжёлого оружия Киеву ещё в марте, ситуация могла бы развиваться по иному сценарию.

"И "Леопард", и "Мардер", и "Панцерхаубитцен 2000", и "Гепард " — все были бы отремонтированы, обеспечены боеприпасами, обучены бы команды и эти очень эффективные системы вооружения были бы использованы в Украине", — резюмировал военный.

По его словам, правительство ФРГ просто "не захотело" предпринимать жёсткие шаги сразу и оттягивало момент. Но было вынуждено "сдаться" под давлением мировой общественности.