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Автор Екатерина Широкова

Великобритания призвала страны "встретить Россию силой"

Мир

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс намерена призвать Боснию и Герцеговину помочь украинской стороне. По словам главы МИД, страны должны сплотиться, чтобы не позволить России "одержать победу" в Незалежной.

Как подчеркнула Трасс, обратиться она намерена к военным силам Боснии и Герцеговины.

"Мы должны быть непреклонны в обеспечении победы Украины с помощью военной помощи и санкций. Теперь мы не можем убрать ногу с педали акселератора", — заявила Трасс на брифинге.

Как пояснила глава британского МИД, Россию должны "встретить силой", чтобы не допустить "дальнейшей эскалации" Европы.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
россия украина великобритания босния и герцеговина
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