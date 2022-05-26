Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс намерена призвать Боснию и Герцеговину помочь украинской стороне. По словам главы МИД, страны должны сплотиться, чтобы не позволить России "одержать победу" в Незалежной.
Как подчеркнула Трасс, обратиться она намерена к военным силам Боснии и Герцеговины.
"Мы должны быть непреклонны в обеспечении победы Украины с помощью военной помощи и санкций. Теперь мы не можем убрать ногу с педали акселератора", — заявила Трасс на брифинге.
Как пояснила глава британского МИД, Россию должны "встретить силой", чтобы не допустить "дальнейшей эскалации" Европы.
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