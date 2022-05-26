Экс-сотрудник Пентагона: Байден не готов к войне с Китаем из-за Тайваня

Заявления президента США Джо Байдена о готовности "защищать" Тайвань от Китая, более чем опрометчивы, заявил экс-сотрудник Пентагона Элбридж Колби. По его мнению, американская сторона не готова к войне, о которой говорит лидер нации и может понести огромные потери.

Как подчеркнул Колби, Тайвань защищать необходимо, но "большой дубинкой" военной силы лучше не угрожать.

"Ты не дразнишь дракона, когда хочешь, но когда ты не совсем готов. И это, к сожалению, ситуация, в которой мы сейчас находимся", — пояснил военный в интервью Fox News.

Колби уточнил, что американская сторона, из-за высказываний Байдена, может понести огромные экономические и военные потери, указав, что Китай одна из самых крупных держав с огромным боевым потенциалом.