МИД Украины осудил выдачу паспортов РФ жителям украинских областей

МИД Украины выпустил специальное заявление и осудил выдачу паспортов РФ жителям украинских областей.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом приёме в российское гражданство жителей Херсонской и Запорожской областей. МИД Украины отреагировал на это и опубликовал документ, в котором заявляется, что Киев не считает данную паспортизацию законной. По их мнению, то, что власти РФ решили упростить процедуру смены гражданства для желающих украинцев из определённых областей, — нарушение суверенитета и территориальной целостности страны.

В связи с этим Киев требует от своих западных партнёров незамедлительно принять шестой пакет санкций и начать разрабатывать седьмой санкционный пакет. Также Незалежная требует предоставить им реактивную систему залпового огня.