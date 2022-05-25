В ООН бьют тревогу, так как Земля стоит на пороге мирового продовольственного кризиса. Проблемы обострились из-за спецоперации на Украине и запрета Индии экспортировать пшеницу.
В Организации объединённых наций подсчитали, что запасов пшеницы на планете осталось всего на 10 недель.
"Сегодняшние условия хуже, чем в 2007 и 2008 годах. Сейчас наблюдается самый низкий уровень запасов зерна, который когда-либо видел мир,", — заявил эксперт по вопросам продовольственной безопасности Сара Менкер.
Ранее правительство России предъявило Западу ультиматум — снятие санкций в обмен на разблокирование экспорта украинского зерна и другого продовольствия. Министр обороны Британии Бен Уоллес не согласился на данное предложение.
Генеральный секретарь ООН придумал, как "спасти" украинское зерно, застрявшее в заблокированных портах, и доставить его на мировые рынки.
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Российские войска продолжают проведение военной спецоперации по защите Донбасса.