ООН: Запасов пшеницы в мире осталось на два месяца

В ООН бьют тревогу, так как Земля стоит на пороге мирового продовольственного кризиса. Проблемы обострились из-за спецоперации на Украине и запрета Индии экспортировать пшеницу.

В Организации объединённых наций подсчитали, что запасов пшеницы на планете осталось всего на 10 недель.

"Сегодняшние условия хуже, чем в 2007 и 2008 годах. Сейчас наблюдается самый низкий уровень запасов зерна, который когда-либо видел мир,", — заявил эксперт по вопросам продовольственной безопасности Сара Менкер.

Ранее правительство России предъявило Западу ультиматум — снятие санкций в обмен на разблокирование экспорта украинского зерна и другого продовольствия. Министр обороны Британии Бен Уоллес не согласился на данное предложение.

Генеральный секретарь ООН придумал, как "спасти" украинское зерно, застрявшее в заблокированных портах, и доставить его на мировые рынки.