Арестович паникует: в течение месяца ВСУ ждёт череда окружений

Украинская общественность бурно отреагировала на последние заявления советника в офисе президента Украины Алексея Арестовича. Он сообщил, что положение украинской армии будет только усугубляться, возможны крупные потери.

"Сейчас мы находимся в тяжёлом состоянии. <…> В течение месяца-полутора возможны окружения, череда окружений", — цитирует Арестовича "Военное обозрение".

При этом советник в марте заявлял, что контрнаступление ВСУ начнётся в апреле, затем перенёс его на май, будоража подобными анонсами украинскую общественность. Сейчас он заявляет, что в ближайшее время "возможно, придётся оставлять позиции".

О психологическом состоянии украинцев Арестович также высказался в унылом ключе:

"Нас ждёт тяжёлый месяц. Это депрессии, которые местами могут доходить до паники и взаимных обвинений в обществе".

Активисты Украины обвиняют советника президента в паникёрстве и требуют отстранить его от официальных выступлений от имени Киева. Но в данном случае Арестович выступал от своего имени, пишет источник.