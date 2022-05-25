Украинская общественность бурно отреагировала на последние заявления советника в офисе президента Украины Алексея Арестовича. Он сообщил, что положение украинской армии будет только усугубляться, возможны крупные потери.
"Сейчас мы находимся в тяжёлом состоянии. <…> В течение месяца-полутора возможны окружения, череда окружений", — цитирует Арестовича "Военное обозрение".
При этом советник в марте заявлял, что контрнаступление ВСУ начнётся в апреле, затем перенёс его на май, будоража подобными анонсами украинскую общественность. Сейчас он заявляет, что в ближайшее время "возможно, придётся оставлять позиции".
О психологическом состоянии украинцев Арестович также высказался в унылом ключе:
"Нас ждёт тяжёлый месяц. Это депрессии, которые местами могут доходить до паники и взаимных обвинений в обществе".
Активисты Украины обвиняют советника президента в паникёрстве и требуют отстранить его от официальных выступлений от имени Киева. Но в данном случае Арестович выступал от своего имени, пишет источник.
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