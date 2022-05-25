Geopolitika: Евросоюзу придётся заплатить высокую цену за конфликт на Украине

После начала конфликта на Украине США и Великобритания взяли под контроль внешнюю политику Евросоюза и начали использовать ЕС в качестве орудия для борьбы с Россией. За это Европа будет вынуждена заплатить высокую цену, пишет обозреватель издания Geopolitika Марио Стефанов.

По словам автора, Вашингтон и Лондон оставили ЕС без возможности проводить самостоятельную политику на международной арене. Мечты создать "мировой Евросоюз" обратились в пепел, и в этом не последнюю роль сыграл еврокомиссар по внешней политике Жозеп Боррель, считает Стефанов.

США и Британия добились преимущества в Европе благодаря военной поддержке Украины. При этом Германия и Франция лишились своего влияния, а все решения взял на себя Североатлантический альянс во главе с Соединёнными Штатами. Так развалилась внешняя политика Евросоюза, подчеркнул автор материала.

Германию обвинили в экономических связях с Россией и возложили на неё ответственность за "ошибки" в отношениях с РФ, вынудив президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера "оправдываться" за партнёрские отношения с Москвой. Таким образом страну с сильнейшей экономикой Европы лишили права голоса, отметил Стефанов.

"В результате Европа и Европейский Союз с их гражданами заплатят дороже всех", — подчеркнул автор материала.