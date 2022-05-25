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Автор Инна Винникова

В Asia Times указали на подготовку КНР к воздушной войны с Японией из-за Тайваня

Мир

Самолёт Boeing E-767 эксплуатируется только в Японии. Однако его макет был обнаружен в Китае, что может указывать на подготовку воздушного боя, пишет издание Asia Times.

В Asia Times указали на подготовку КНР к воздушной войны с Японией из-за Тайваня

Источник сообщает, что на новых спутниковых снимках на взлётно-посадочной полосе Синьцзяна зафиксирован макет Boeing E-767. Вероятно, КНР практикуется в нанесении ударов по данным японским самолётам. Автор статьи Asia Times проводит аналогию с американским авианосцем, макет которого также был обнаружен ранее в Китае. Таким образом, есть вероятность относительно полномасштабных учений в западном регионе Синьцзян.

Boeing E-767 обнаруживает скоростные летательные аппараты на малых высотах, которые наземным радиолокационным станциям вычислить достаточно трудно. Дальность полёта самолётов — 9 тыс. километров, максимальная скорость — 800 км в час на больших высотах. Без Boeing E-767 Япония потеряет возможность контроля стратегически важный архипелаг Рюкю.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Любовь Степушова
Темы кнр япония тайвань
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