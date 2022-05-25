Зеленский поручил разработать закон о визовом режиме с Россией

Владимир Зеленский поддержал инициативу о введении с Россией визового режима.

Президент Украины одобрил петицию об установлении с РФ визового режима. Зеленский поручил премьер-министру проработать этот вопрос.

Сейчас между Россией и Украиной действует безвизовый режим. Согласно украинским законам, граждане России могут находиться на территории Украины до 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда.

В начале апреля Владимир Путин ужесточил визовый режим с теми странами, которые ввели против РФ санкции после начала спецоперации на Украине. Указ получил название "Ответные меры на действия Запада". Согласно указу, с некоторыми странами отменяется упрощённая практика получения визы в Россию.