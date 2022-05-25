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Автор Игорь Рябов

В Госдуме назвали самообманом отказ Польши от российского газа

Мир

Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких прокомментировал Pravda.Ru предложение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого ввести пошлину для стран, импортирующих нефть из России.

В Госдуме назвали самообманом отказ Польши от российского газа

"Подобные меры лишь навредят лишь самой Польше. Углеводороды, поставляемые Россией, имеют на сегодняшний день высокую ликвидность и спрос. Если Польша и другие страны ЕС откажутся от поставок, то энергоресурсы будут диверсифицированы по другим направлениям", — заявил Гладких.

Отказываясь от российского газа, Варшава обманывает саму себя, поскольку страна продолжит покупать "голубое топливо" из РФ по реверсу, но уже по более высокой цене, отметил депутат.

"Там, где спрос не будет обеспечен, освободившиеся ресурсы будут направлены либо на внутренние нужды, либо на экспорт в дружественные нам страны. Отказ Польши от газа — не что иное, как самонадувательство со стороны польского правительства. Потому что они сейчас по реверсивной схеме будут фактически приобретать наш газ, но только уже по более высокой стоимости", — подчеркнул собеседник издания.

В среду, 25 мая премьер-министр Матеуш Моравецкий выступил с инициативой ввести дополнительную пошлину для стран ЕС, которые продолжают импортировать нефть из России.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша матеуш моравецкий
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