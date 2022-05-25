В Сети были опубликованы первые кадры с пленными бойцами ВСУ из-под Лимана.
Специальная военная операция РФ по демилитаризации и денацификации на Украине идёт полным ходом. Союзные войска России и Народных Республик освобождают город Красный Лиман. В Сети появились кадры с военными ВСУ, которые попали в плен. Штурм города продолжается, а враг отступает.
Источники издания «Русская весна» сообщают, что на территории города в плен были взяты сотни украинских боевиков территориальной обороны, нацгвардии и военных ВСУ.
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