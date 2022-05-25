В ООН не исключили ядерный конфликт на Украине

На Украине может произойти ядерный конфликт, заявил руководитель дирекции по координации чрезвычайного гуманитарного содействия Управления координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН Рамеш Раджасингхам.

Он отметил, что часть населения Украины испытывает нехватку еды, воды и электроэнергии.

"И перспектива ядерного конфликта, когда-то немыслимая, теперь снова стала возможной", — подчеркнул сотрудник ООН.

По данным ООН, с начала спецоперации на Украине страну покинули более шести миллионов украинцев. При этом число беженцев, которые уехали из зон боевых действий в разных точках планеты, превысило 100 миллионов человек, что является "ошеломляющим" рекордом.

Во вторник, 24 мая генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что миру грозит новая холодная война "с ядерным оттенком".